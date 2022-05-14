Şanlıurfa'da özel çocuklar trafik polisi oldu - Haberler

- Şanlıurfa'da özel çocuklar trafik polisi oldu

ŞANLIURFA - Engelliler haftası çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam merkezinde bir araya gelen özel çocuklar, polis yeleklerini giyip araçları durdurdu. Trafikte seyreden araçları durduran özel çocuklar, sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunup, trafikte biz de varız mesajını verdiler.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası çerçevesinde bir araya gelen Özel çocuklar, 1 günlüğüne trafik polisi oldular. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa olarak düzenlediği programda özel çocuklar polis olmanın heyecanını yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezindeki kurslara katılan özel çocuklar, polis abileri ve ablalarıyla trafikte bizde varız mesajı verdiler. Trafik, yunus, motorize ve toplum destekli polis ekipleri tarafından polis yelekleri giydirilen özel çocuklar, caddelere inip trafik denetimi yaptı.

Polis abileri ve ablalarıyla birlikte kırmızı düdük çalıp araçları tek tek durduran özel çocuklar sürücülerin trafikte dikkatli olmalarını istedi. Trafikte seyrederken engelli bireylerin unutulmamasını ve onlara yol vermeleri gerektiğini anlatan özel çocuklara sürücülerden de destek geldi. Durdurulan bir araç sürücüsü kendi kız çocuğunun da engelli olduğunu ve her zaman trafik kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti.

Trafikte biz de varız mesajı veren özel çocuklar, daha sonra engelliler koordinasyon ve yaşam merkezi bahçesinde yunus ve motorize ekipler ile polis motosikleti kullandılar. Polislerin arkasına oturan özel çocuklar, bahçede tur attılar. Bir günlüğüne polis olmanın heyecanını yaşayan özel çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Kimi özel çocuklar motosiklet ile tur atarken kimisi ise polislerle fotoğraf çektirdi. Engelliler haftası nedeniyle polis abileri ve ablalarıyla birlikte trafikte sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunduklarını anlatan özel çocuklar, "Polis abilerimizle araçları durdurduk. Onlara kuralları anlattık. Engelli yaya yolu ve otobüs yoluna araçlarını park etmesinler. Biz bunları sürücülere anlattık. Engelliler haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.