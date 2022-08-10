Son dakika haber | Şanlıurfa'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Güncel AA / Cuma Sarı Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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