Son dakika haber | Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber | Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetiminde, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin içerisinde bulunduğu 42 ABH 910 plakalı araçta arama yapıldı.

Araçta ele geçirilen 87 metre demir kablonun Siverek ilçesine bağlı Dardağan Mahallesi'nde 3 çiftçinin tarlasındaki trafolardan çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutukladı.

Zanlıların Diyarbakır'dan kiraladıkları araç ile Şanlıurfa'ya geldikleri ve hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ele geçirilen çalıntı mallar çiftçilere teslim edildi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Haberler

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