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Son dakika haber | Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Son dakika haber | Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

M.E. idaresindeki 63 ABY 517 plakalı kamyonet, Eyyübiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye (3) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri sürücü M.E'yi gözaltına aldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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