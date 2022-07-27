Son dakika haber: ŞANLIURFA - Huzur operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: ŞANLIURFA - Huzur operasyonu

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde 108 kişi gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde 108 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde toplanan yaklaşık 400 polis, kent merkezinde önceden belirlenen 35 ayrı eğlence mekanına eş zamanlı huzur operasyonu düzenledi.

Mekanlarda bulunanların kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Operasyonda çeşitli suçlarda kaydı bulunan 108 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title