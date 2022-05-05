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Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında çıkan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında çıkan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siverek-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde çıkan hortum, çevredeki vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüde, sağanak sonrası oluşan, kara yoluna yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hortumun gökyüzüne yükselmesi yer alıyor.

AA / Cuma Sarı - Güncel

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