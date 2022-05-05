Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında çıkan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında çıkan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Siverek-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde çıkan hortum, çevredeki vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntüde, sağanak sonrası oluşan, kara yoluna yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hortumun gökyüzüne yükselmesi yer alıyor.
AA / Cuma Sarı - Güncel