Son dakika haber: Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, Akabe Mahallesi'nde karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavga anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların taş ve sopayla birbirini darp etmeye çalıştıkları görüldü. AA / Eşber Ayaydın - Güncel Şanlıurfa kavga Güncel Haberler Son Dakika

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