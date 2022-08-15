Son dakika haber... Şanlıurfa'da bir büfeden aynı gece iki kez meşrubat çalan 3 zanlı gözaltına alındı Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da 3 şüphelinin bir büfedeki meşrubat dolabından aynı gece iki kez meşrubat çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da 3 şüphelinin bir büfedeki meşrubat dolabından aynı gece iki kez meşrubat çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Haliliye ilçesinde Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nin altında bulunan bir büfede hırsızlık olayı yaşandı. Büfe sahibi Mehmet Mankal, polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Görüntülerde, gece saatlerinde büfenin önüne gelen 3 kişinin, çevreyi kontrol ettikten sonra meşrubat dolabının kilidini kırdığı görülüyor. Dolabı açan 3 kişi meşrubat aldıktan sonra oradan uzaklaşıyor. Sabaha karşı büfenin bulunduğu yere tekrar gelen zanlılar bu sefer de meşrubatların tamamını yanlarında getirdikleri poşete koyarak, kaçıyor. Büfe sahibi Mankal, daha önce de benzer hırsızlık olayları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bölgede güvenlik önlemi alınmasını istedi. Güncel AA / Rauf Maltaş Atatürk Bulvarı Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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