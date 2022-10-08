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Son dakika haber! Şanlıurfa'da başından vurulan hastane personeli öldü

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Son dakika haber! Şanlıurfa'da başından vurulan hastane personeli öldü

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, sokakta tartıştığı husumetlileri tarafından silahla başından vurulan hastane personeli Siraç Bahçeci (33), yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da, sokakta tartıştığı husumetlileri tarafından silahla başından vurulan hastane personeli Siraç Bahçeci (33), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. Viranşehir Devlet Hastanesi yazı işleri personeli Siraç Bahçeci, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan grup ile sokakta karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahçeci, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile başından vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde bulunan Bahçeci'yi hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Bahçeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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