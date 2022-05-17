Son dakika haber | Şanlıurfa'da araç muayenesinde 'rüşvet' operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber | Şanlıurfa'da araç muayenesinde 'rüşvet' operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da araç muayenesinde 'rüşvet' operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, araç muayene istasyonunda, rüşvet karşılığı sorunlu araçları muayeneden geçirmeden evrak düzenledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, araç muayene istasyonunda, rüşvet karşılığı sorunlu araçları muayeneden geçirmeden evrak düzenledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale'de sorunlu araçlara rüşvet karşılığında işlem gerçekleştirildiği, istasyona gelinmeden alınan rüşvetle araç muayenelerinin yapıldığını tespit etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, savcılık kararıyla muayene istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Akçakale, Tragger, Rüşvet, Güncel, Haberler

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