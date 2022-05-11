ŞANLIURFA - Ahır duvarının gizli bölmesinde uzun namlulu silah ve mermi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Karaköprü ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, ahır duvarındaki gizli bölmede bir uzun namlulu silah, 2 kurusıkı tabanca ve 1050 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Şanlıurfa ve Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada, ahır içerisindeki duvarda gizli bir bölme olduğu belirledi. Örülü taş süsü verilmiş kısmı açan ekipler, bir uzun namlulu silah, bu silaha ait 3 şarjör ve 1050 mermi ele geçirdi, diğer adreste yapılan aramada ise iki kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Güncel