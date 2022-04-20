Son dakika haber: Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ve 323 mermi ele geçirildi
AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 uzun namlu silah, 323 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.
SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 uzun namlu silah, 323 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalınağaç Mahallesi'nde Ç.D'nin (41) evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 2 uzun namlu silah, 323 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Ç.D, tutuklandı.
AA / Müslüm Etgü - Güncel