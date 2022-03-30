Son dakika haber: Şanghay'da Covid-19 kapanma kararı genişletildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Şanghay'da Covid-19 kapanma kararı genişletildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Şanghay'da Covid-19 kapanma kararı genişletildi

Son dakika gündem haberi... Çin'in Şanghay kenti yönetimi, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle alınan kapanma kararını genişleterek,Çin'in Şanghay kenti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle daha önce alınan kapanma kararının genişletildiği...

Çin'in Şanghay kenti yönetimi, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle alınan kapanma kararını genişleterek,

Çin'in Şanghay kenti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle daha önce alınan kapanma kararının genişletildiği ifade edildi. Şanghay'ın batı bölgesi olan Puxi'nin bazı bölümlerinin, daha önceden planlanan 1 Nisan tarihinden önce kapatıldığını duyuran kent yönetimi, bu kararın almasındaki sebebin dün açıklanan günlük 5 bin 982 yeni Covid-19 vakası olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, kapanmaya uymayan ve Covid-19 testi yaptırmayı reddedenlere ağır cezai işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

(Uğur Rıfat Karlova/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title