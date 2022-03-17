Son dakika haber | Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, şehit ailesine ziyarette bulundu

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, şehit Yaşar Özlem'in annesini ziyaret etti.

Tortop, Taptuk Emre Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği şehit annesi Keziban Koç ile sohbet etti.

Şehitliğin mertebelerin en yücesi olduğunu aktaran Tortop, "Şehit ve gazilerimizin bizim için ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle devletimiz şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındadır. Şehit ailelerimiz için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Ziyarette Tortop'a eşi Reyhan Tortop, Kaymakam Adayı Mustafa Aksoy ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin katıldı.