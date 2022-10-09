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Son dakika haber! Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Son dakika haber! Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Vezirköprü otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beşpınar Mahallesi'nde Hıdır Köme yönetimindeki 55 AIL 339 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Köme'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Hafize B. (57), Keziban Ç. (59) ve Azize K. (53) sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köme'nin cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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