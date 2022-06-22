Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlı tutuklandı. AA / Mehmet Kumcağız - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.