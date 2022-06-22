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Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlı tutuklandı.

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

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