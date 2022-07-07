Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı Son dakika haber... Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, 3 bin 629 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 657 gram kubar esrar, 1635 sentetik uyuşturucu, 62 gram uyuşturucu madde, 115 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 68 bin 780 makaron, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. AA / Recep Bilek - Güncel Jandarma Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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