Son dakika haber | Samsun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA - İrfan Ağca - Güncel
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Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 55 H 3494 plakalı traktör, Kunduz Yaylası yolu Sofular mevkisinde devrildi.
Yaralanan ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan Yalçın Güler (17), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / İrfan Ağca - Güncel