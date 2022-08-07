Son dakika haber | Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Bir son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Akdağ Sokak'ta E.Y. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, E.Y. ve E.K. birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan E.Y, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güncel AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Akdağ Güncel Haberler Son Dakika

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