Son dakika haber... Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber... Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Veysel Altun - Güncel
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Son dakika haber... Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Canik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini almış, dün takip edilen aracı Canik ilçesinde durduran ekipler, şüpheli C.U'nun üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.???????

AA / Veysel Altun - Güncel

sentetik uyuşturucu, Ruhsatsız Silah, Samsun, Canik, Güncel, Haberler

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