Son dakika haber... Samsun'da "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, Samsun'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, Samsun'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından Samsun'da 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda 18 zanlı, gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda, 29 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 bin 919 fişek, 70 şarjör, 18 tüfek, 3 namlu, 26 tabanca yayı, 66 silah kabzası, 217 kartuş, 7 tabanca iğnesi, 4 tabanca horozu, 5 tabanca kilit mandalı, dürbün, fişek doldurma aparatı ile 4 sikke ele geçirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Müsilaj Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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