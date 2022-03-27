Son dakika haber... Samsun'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ne 1404 konut ile 37 iş yeri inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl sonunda tamamlanması beklenen Kıran Mahallesi 2. Etap Projesi'nde birinci bölgede inşaat seviyesi yüzde 65'e ikinci bölge ise yüzde 45'e yaklaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliği ile yürütülen Kıran Mahallesi rezerv konut inşaatlarında 2. etap proje çalışmaları kapsamında 201 bin 473 metrekarelik alanda toplamda 1404 konut ile 37 iş yeri inşa ediliyor. 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de caminin yer alacağı projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olarak ayrıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümün şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak yatırımlar olduğunu belirtti.

Demir, "Kıran Mahallesi, rezerv konut stok alanımız 2. etap projesinde 51 bloğun yapımını tamamlayıp daire sahiplerine teslim ettiğimizde, bölgenin en büyük kentsel dönüşümünü başlatmış olacağız. Yıl sonunda tamamlanmasını da heyecanla bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Çalışmanın kente farklı vizyon katacağın belirten Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Samsun, kentsel dönüşümü hak ediyor. Sağlam ve dayanıklı yapılarla şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bu coğrafyada insanlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşamasını istiyoruz. En önemlisi de bu süreci 'yerinde dönüşüm' modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekansal yenilenme olarak bakmıyoruz. İnşallah kentsel dönüşümü de halkımızla el ele vererek başaracağız."