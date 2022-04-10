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Son dakika haber | Samsun'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

AA - Veysel Altun - Güncel
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Son dakika haber | Samsun'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haberi... Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde bir grup arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye Yunus ekiplerini sevk etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, müzik ve konfetilerle karşılandı.

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonunca (TÜMEF) düzenlenen kutlamaya vatandaşlar da alkışlarla katıldı.

Olay yerine gelen ekipler ise polis telsizinden kavga ihbarının asılsız olduğu, vatandaşların Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için organizasyon gerçekleştirdiği ve başka ekibe ihtiyaç olmadığı anonsunu geçti.

Son dakika haber | Samsun'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haber | Samsun'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

AA / Veysel Altun - Güncel

Samsun, kavga, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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