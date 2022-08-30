Son dakika haber: Samsun'da fındık bahçesindeki gölete düşen çocuk hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Son dakika haberler... Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesindeki gölete düşen 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesindeki gölete düşen 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, ailesiyle Eğridere Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giden 5 yaşındaki Ferhat Enes Ç, bir süre sonra kayboldu. Ailesinin çevrede yaptığı aramada küçük çocuk, fındık bahçesi içindeki gölette hareketsiz halde bulundu. Aile üyelerince özel araçla hastaneye götürülen Ferhat Enes, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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