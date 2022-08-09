Son dakika haber! Samsun'da et entegre tesisindeki cinayetin zanlısının yargılanmasına devam edildi Bir son dakika haberine göre Samsun'da et entegre tesisinde, kasap arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Samsun'da et entegre tesisinde, kasap arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serkan A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Serkan A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan Kubilay Özkök ile Serkan A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan A, Özkök'ü 7 yerinden bıçaklayarak yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Özkök, hayatını kaybetmiş, kaçan Serkan A. ise kısa sürede yakalanmıştı. Güncel AA / Veysel Altun Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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