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Son dakika haber! Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Son dakika haber! Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Naci Çakır (53) yönetimindeki traktör, Kemer Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Kemer Güncel Haberler Son Dakika

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