Son dakika haberleri... DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Özel Harekat ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu 4 zanlı 29 Eylül'de yakalanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Samsun Irak Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.