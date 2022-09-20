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Son dakika haber... Bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Son dakika haber: Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Eylül'de N.E, S.K, Y.K. ve A.Y, Cumhuriyet ve Lise caddelerinin kesiştiği bölgede aralarında alacak meselesi bulunan İ.G'nin aracını durdurdu.

Çıkan tartışmanın ardından N.E, tabanca ile ateş ederek İ.G'yi yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K, Y.K. ve A.Y. ise serbest bırakıldı.

N.E'nin "silahlı yağma" suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezasının bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Cumhuriyet İlkadım Samsun Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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