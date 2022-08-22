Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Samsun'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi ölü

Güncel Haberler

Son dakika haber... Samsun'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi ölü

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kumköy Mahallesi'nde akraba Mahmut G. ile Samet G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Samet G. arabasından aldığı tüfekle Mahmut G'ye ateş açtı.

Ağır yaralanan Mahmut G. ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarma olay sonrası kaçan şüpheli Samet G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Kumköy Samsun Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title