Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahla havaya ateş açan zanlı tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahla havaya ateş açan zanlı tutuklandı.

Hançerli Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna ateş eden eski çalışan İ.T, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İ.T'in iki gün önce de akaryakıt istasyonunun market görevlisine tehdit ve hakarette bulunduğu öğrenildi.

Dün, Hançerli Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen eski çalışan İ.T, tabancayla havaya 3 el ateş ederek kaçmış, emniyet ekipleri, kurşunların istasyonun çatısına isabet ettiğini belirlemişti.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

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