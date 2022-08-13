Son dakika haber... Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Son dakika haberlerine göre Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesinde kontrollü kavşağa giren otomobile, yola çıkan hafif ticari aracın çarpması yer alıyor. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarparak devrildiği görülüyor. Serdivan ilçesinde ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda gece saatlerinde hızla seyreden otomobilin kavşağı alamayarak refüje çıkması ve ardından park halinde bekleyen taksiye çarpması kameralara yansıdı. Paylaşılan görüntüler sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi. Güncel AA / Ömer Faruk Şimşek Emniyet Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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