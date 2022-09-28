Son dakika haber! Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber: Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuriye Mahallesi'nde devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü A.B. ile yanındaki U.K'nin üzerinde yapılan aramada, 80 gram kubar esrar ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin aracında ve evlerinde yapılan aramalarda ise 1,5 kilogram kubar esrar ile aparat bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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