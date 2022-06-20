Son dakika haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı

AA - Uğur Subaşı - Güncel
Son dakika haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 2 ilçede, 3 adrese düzenlediği operasyonda S.G, S.T, S.G, K.Y. ve O.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 504,88 gram sentetik uyuşturucu, 342,16 gram skunk maddesi, bir miktar kokain, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title