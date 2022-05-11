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Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde önceki gece evinin önünde M.A'nın silahlı saldırısına uğrayan Samet T. (31) ağır yaralandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gündür tedavi altında bulunan Samet T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan M.A'nın ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu belirlenen A.K. de yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Kocaali, Sakarya, Güncel, Haberler

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