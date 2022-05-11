Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Son dakika haberleri: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde önceki gece evinin önünde M.A'nın silahlı saldırısına uğrayan Samet T. (31) ağır yaralandı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gündür tedavi altında bulunan Samet T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan M.A'nın ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu belirlenen A.K. de yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel