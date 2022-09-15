Sakarya gündem: Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Sakarya haber: Serdivan ilçesindeki olay mahalli. Şüpheli araçta yapılan arama aracın arka koltuğunda mermilerden detaylar Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1... Serdivan ilçesindeki olay mahalli. Şüpheli araçta yapılan arama aracın arka koltuğunda mermilerden detaylar Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, çevrede inceleme yaptı. Olay yerinin 50 metre uzağında park halinde bulunan şüpheli otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka koltuğunda mermiler ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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