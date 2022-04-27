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Son dakika haber... Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Son dakika haber... Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, fiziksel şiddete maruz kalan aile hekimi tedavi altına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, fiziksel şiddete maruz kalan aile hekimi tedavi altına alındı.

Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle aile hekimi Metin K'ye saldırdı.

Metin K. başından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralı doktor, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Güncel, Haberler

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