SAKARYA'DA PALET İMALAT ATÖLYESİNDE YANGIN

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde palet imalat atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi'nde Fatih G.'ye ait ve 10 kişinin çalıştığı palet imalat atölyesinde çıktı. Alevler atölyeyi sararken, çalışanlar itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, atölyede hasar oluştu.