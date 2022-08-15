Son dakika haber | Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı Son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı. Drone filosu ve narkotik köpekleriyle ilçe girişleri ve merkezinde yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ile Ö.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 6 şüpheliye adli işlem uygulandı. Güncel AA / Uğur Subaşı Narkotik Sakarya Akyazı Güncel Haberler Son Dakika

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