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Son dakika haber! Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Son dakika haber! Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberler: SAKARYA'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 19 tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler ve silah parçaları ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 19 tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler ve silah parçaları ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 11 ev, iş yeri ve atölyede yapılan aramalarda; 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar, 1 torna tezgahı, silah yapımında kullanılan malzemeler ve silah parçaları ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

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