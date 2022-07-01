Son dakika haber! Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 6 gözaltı Son dakika haberler: SAKARYA'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 19 tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler ve silah parçaları ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. SAKARYA'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 19 tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler ve silah parçaları ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 11 ev, iş yeri ve atölyede yapılan aramalarda; 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar, 1 torna tezgahı, silah yapımında kullanılan malzemeler ve silah parçaları ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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