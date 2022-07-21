Sakarya haber: Karasu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Hocaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Karasu Kaynarca yolu Denizköy mevkisinde, Mehmet Hocaoğlu (33) idaresindeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil Bay'ın kullandığı 54 PG 161 plakalı otomobil ve Recep Ali Kutlu yönetimindeki 54 AAU 596 plakalı traktör kazaya karıştı.

Kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Mehmet Hocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü Kutlu, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Bay ve aynı araçta bulunan Hasan Elmacı ile Haydar Kakıcı da Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynarca Karasu yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kazayı duyan MHP ilçe teşkilatı mensupları olay yerine geldi, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

Hocaoğlu'nun cenazesi, morgtaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karasu Resuller Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden Hocaoğlu'nun yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Hocaoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanı Kadir Şentürk, Karasu Kaymakam Vekili Dr. Emre Nebioğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.