Son dakika haber... Sakarya'da falçatayla yaralanan sürücü: Niyeti öldürmekti

Olay, dün akşam saatlerinde Sakarya Atatürk Stadı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre 41 VM 373 plakalı araç sürücüsü E.G., kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle korna ve selektörle önünde bekleyen 34 EGV 141 plakalı otomobili sürücüsü Faruk Aydın'ı taciz etti. Aydın, kendisine yol verdikten sonra el ve kol hareketleriyle yoluna devam eden E.G. daha sonra ani fren yaptı ve Faruk Aydın otomobiliyle arkadan çarptı. Kaza sonrası yoluna devam eden E.G.'yi Yeni Sakarya Atatürk Stadı mevkiinde yakalayan Faruk Aydın, kazayla ilgili tutanak tutmak istedi. Bunu üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayla birlikte aracında bulunan falçatayla Faruk Aydın'a saldırmaya başlayan E.G., Aydın'ı elinden yaraladı. Durumu gören Faruk Aydın'ın babası Hayri Aydın ile İbrahim Mayir de olaya dahil olunca E.G, baba Hayri Aydın'ı göğsünden, dayıyı İbrahim Mayir'i ise kolundan yaraladı. Saldırgan sonrasında ise elindeki falçatayı sallayarak, "Sizi keserim, sizi doğrarım" şeklinde tehditler savurdu. Olay yerine çağırılan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken Aydın ailesi, E.G. hakkında şikayetçi oldu. E.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

"FALÇATA GÖSTEREREK KAÇTI GİTTİ"

"POLİSLER VARKEN BİLE TEHDİTLERE DEVAM ETTİ"

"Benim çocuk aşağı indi. Çocuğa falçata ile saldırdı. Biz de aşağı indik çocuğu kenara çekmek için. Adamla konuşma niyetimiz vardı ama tek düşüncesi elinde falçatayla bize saldırmaktı. Doğrarım, keserim şeklinde tehditler ve küfürler etti. Öyle kelimeler kullanıyor ki olayı bilmeyen birisi bile tahrik olur. Biz de çok sabırlıymışız. Allah'tan ki o şoför aşağı inmedi ki olaylar çok farklı olurdu. Falçatadan birini sallarken boğazıma geliyordu. Kendimi geriye çektim, göğsümü yaraladı. Direkt boğazımdan girmeye çalıştı ben kendimi geri çekince göğsüme geldi" şeklinde konuştu

Demirören Haber Ajansı / Güncel