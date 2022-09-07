Son dakika haber | Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde peçeli baykuş bulundu. Yetkililere haber verilmesinin ardından kuş Akyazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildi. Yaralı baykuş, daha sonra tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bırakıldı. Koruma altına alınan yaralı baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacak. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu Çamlıca Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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