Son dakika haber: Sakarya'da beton mikserine sıkışan işçi öldü Son dakika haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde beton mikserine sıkışan işçi hayatını kaybetti. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde beton mikserine sıkışan işçi hayatını kaybetti. Göktepe Mahallesi'nde hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Engin İnce, beton mikserine sıkıştı. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık personeli, itfaiye ekiplerince mikserden çıkarılan İnce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İnce'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Sakarya'da beton mikserine sıkışan işçi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.