Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nihat ve Emine Tekgümüş çifti, ocakta unuttukları yemek nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, hastaneye kaldırılan çifti tedaviye alındı.

Yangın Esentepe Mahallesi'nde sahur vakti çıktı. Nihat ve Emine Tekgümüş çifti sahura kalktıklarında ocağa ısınması için yemek koydular. Ocakta unutulan yemeğin alevlenmesi sonrasında mutfakta bir anda yangın çıktı ve eşyalar yanmaya başladı. Yangına müdahale etmeye çalışan çift, çıkan dumandan etkilendi.