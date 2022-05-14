'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon - Haberler

'Sahte kart' satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon

ANKARA'da pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak isteyen kişilere para karşılığında sahte 'polis araç kartı' satan, liderliğini polis memurluğundan atılan Durmuş K.'nin yaptığı çeteye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin sahte polis kimlik kartıyla baskın yaptıkları bir evden de para ve telefon aldığı belirlendi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada 'Polis Emeklileri Derneği' adı altında kurulan sahte dernek aracılığıyla dolandırıcılık yapan çetenin izine ulaşıldı. Çete üyesi 14 kişi takibe alındı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Ankara, İstanbul, Bursa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada çok sayıda sahte polis emeklisi tanıtım kartı, polis olay yeri kartı, basın kartı ve polis araç kartı ele geçirildi.

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Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,