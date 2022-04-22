Son dakika haber: Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada - Haberler

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Son dakika haber: Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada

AA - İsmail Şen - Güncel
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Son dakika haber: Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da sahipsiz köpekten korkup kaçan çocuğa otomobilin çarpması ve yayaların kaza geçirmekten son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sahipsiz köpekten korkup kaçan çocuğa otomobilin çarpması ve yayaların kaza geçirmekten son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'ndeki kaldırımda koştuğu esnada yan tarafta bulunan arsadan bir köpeğin havlayarak çocuğun üzerine doğru gittiği görülüyor.

Görüntülerde köpekten korkarak caddenin karşı tarafına kaçmaya çalışan çocuğun yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu yaralanması yer alıyor.

Aynı yerde bir yaya grubunun da üzerlerine doğru gelen köpekten korkup kendilerini caddeye attıkları ve o esnada karşı yönden gelen aracın çarpmasından son anda kurtuldukları görülüyor.

Çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

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