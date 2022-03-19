Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

BOLU (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Fahrettin Koca, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

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