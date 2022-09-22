Son dakika haber | Bakan Koca'dan Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliğine ziyaret

Son dakika haberler... - Bakan Koca'dan Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliğine ziyaret Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

- Bakan Koca'dan Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliğine ziyaret

BAKÜ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Koca, temasları çerçevesinde Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşan Koca, "Aziz şehitlerimiz, Ermeni ve Bolşevik çetelerin can Azerbaycan'ın işgaline karşı koymak amacıyla 1918'de Nuri Paşa komutasında kurulan ve bu uğurda bin 132 şehit veren Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman askerleri. Aynı tarihi, aynı kültürü, aynı dili ve dini paylaşan Türkiye ve Azerbaycan arasında asırlardır devam eden kardeşlik ilişkisinin ve aynı zamanda sizlerin 104 yıl öncesinde yaptığı kahramanlıklar ve bizlere bıraktığı kutsal mirasın bir gereği olarak bugün de aynı duygularla her alanda yan yana, omuz omuzayız. Türkiye ve Azerbaycan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Bakü'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere şehitlikten ayrıldı. Koca, temasları çerçevesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı da ziyaret edecek.