Son dakika haber! Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davası Başladı

Son dakika haberleri: Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında sanıklar ilk kez hâkim karşısına çıktı. 10 tutuklu sanıktan 9'unun savunmasının alındığı duruşmaya yarın devam edilecek.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 tutuklu sanıktan 9'unun savunmasının alındığı duruşmaya yarın devam edilecek.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin 10'u tutuklu ve 10'u tutuksuz toplam 20 sanıklı davanın ilk duruşması, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz tüm sanıklar, Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi sunucu Ece Erken ve ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı.

"YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vurduğu iddia edilen tutuklu sanık Kadir Yasak, Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürme kastının olmadığını söyleyerek savunmasını şöyle yaptı:

"Olay günü çarşıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu gördüm. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil yanıma geldi. Onlara 'Şafak'ı bir göreyim' dedim. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gittim ve 'Şafak Bey sizinle bir 5 dakika görüşebilir miyiz' dedim. 'Arka masaya geç' dedi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 'Arkamdan küfrediyormuşsun, aslı astarı var mı' diye sordum. Şafak da 'Söylemediysem de söylüyorum' dedi. Seccad ile ağabeyim geldi. Sonrasında 'Şafak Bey, söyledin mi, burası Yeşilköy, küçük yer, herkes beni tanır' dedim. Bana 'Kadir, benim mekanıma gelip hesap mı soruyorsun, demediysem de diyorum' diyerek küfretti. Elini beline attı, üstüme geldi. Ben de 'Ne oluyor' diyerek kendimi savunma amaçlı silahımı çıkarttım. Geriye doğru çekilirken yere doğru ateş ettim.

ÖLDÜRMEK İSTESEM KAFASINA SIKABİLİRDİM: Silah çekecek zannettim, ateş ettim. Geriye döndüm, bir el daha yere ateş ettim. Birisi bana ateş edebilir mi diye sağıma soluma baktım. Ağabeyim 'Vuruldu, dur' dedi. Şafak, elimdeki silahı almaya çalıştı, 'Seni öldüreceğim' dedi. Bir el daha ateş ettim. Oradan çıktık. Silahla telefonumu fırlattım. 'Sabah olunca avukatlara ulaşalım' diye ağabeyimle konuştuk. Şafak'ı öldürmek istesem direkt kafasına ateş edebilirdim. Elini beline doğru atınca savunma amaçlı yere ateş ettim. Yerde bana küfrediyordu. Vurulduğunu bile anlamadım. Öldürmek için birçok fırsatım vardı, tasarlamak isteseydim gider ateş ederdim. Silahımda mermi de vardı. Yaralamak bile istemedim. Elini silahından çeksin, küfretmesin istedim. Çok alkollüydü."

"ORTADA CİNAYET YOK. YANLIŞLIKLA ÖLDÜ"

Cinayet şüphelisi olarak aranırken Bursa'da yakalanıp tutuklanan sanık Seccad Yeşil ise mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

"Bize ana avrat küfretti. Nasıl bir psikolojide olabiliriz? Ortada cinayet yok. Yanlışlıkla öldü. Beni 'katil' diye sosyal medyada paylaşıyorlar. Ben ne yapmışım? Ben, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için plan yapmadım, suçsuzum."

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkemede tutuklu 10 sanıktan 9'unun savunması alındı. Eksik kalan savunmalara devam edilmesi için duruşmaya yarın da devam edilecek.

İDDİANAMEDE 10 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZALARI TALEP EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu, Uğurcan Bilge, Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk'ün ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 9 sanık için de 'suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarında hapis cezası istendi.