Son dakika haber... Rusya, Zaporijya'daki saldırının Ukrayna ordusunca yapıldığını öne sürdü Güncel Haberler Son dakika haberi... Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun Ukraynalı güçlerce vurulduğunu iddia etti. Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun Ukraynalı güçlerce vurulduğunu iddia etti. Zaporijya'daki Rusya yanlısı sözde yönetimden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğu belirtildi. Açıklamada, konvoyun Rus ordusunca kontrol edilen bölgeye geçişe hazırlandıkları sırada düzenlenen saldırıda 23 sivilin öldüğü, 34 sivilin ise yaralandığı kaydedildi. Ukrayna, söz konusu saldırının Rusya tarafından yapıldığını öne sürmüştü. Güncel Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Zaporijya Tragger Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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